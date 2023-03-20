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Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще более тысячи других исследователей искусственного интеллекта выступили за немедленное приостановление обучения систем на основе ИИ, чтобы не создать что-то более мощное, чем GPT-4 от OpenAI. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте некоммерческой организации Future of Life.

В нем отмечается, что у человечества имеются риски из-за дальнейшего развития систем ИИ с «человеко-конкурентным интеллектом», отчего нужно полностью приостановить обучение любых нейросетей на шесть месяцев, пишет RuNews24.

Иначе, говорят разработчики, у них нет уверенности в дальнейшем положительном влиянии на человечество ИИ, а с рисками этого будет сложно совладать.

Среди потенциальных опасностей перечисляются возможность превзойти людей в численности, перехитрить или даже заменить.