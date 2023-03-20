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В Ленинградской области назначили столицу региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, который вносит изменения в устав региона и наделяет город Гатчину статусом столицы региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

«Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона», - говорится в сообщении.

Закон опубликован на официальном сайте и вступил в законную силу, пишет РИА Новости.

29 марта депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в трех чтениях изменения в устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. «Столица Ленинградской области». Новая статья определяет, что «столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области».

Как отметили в пресс-службе, в апреле 2021 года Гатчина уже была закреплена в уставе как место размещения органов государственной власти Ленинградской области. Теперь же город Гатчина официально утвержден в качестве административного центра (столицы) Ленинградской области.