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Россиянин упал с 19 этажа на автомобиль и выжил

Мужчина упал на машину с 19 этажа в Воронеже и остался жив, поднявшись на ноги с помощью спасателей.

Видео с приземлившимся мужчиной появилось в понедельник вечером в местных Telegram-каналах. Там показано, как спасатели вытаскивают мужчину из багажника иномарки, куда тот, возможно, и приземлился. Мужчина встает на ноги и, сопровождаемый спасателями, идет, по всей видимости, к машине скорой помощи, пишет РИА Новости.

«Вызов на улицу Колесниченко поступил вечером 3 апреля. Мужчина 1982 года рождения упал с 19 этажа на машину», - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии с травмами головы и позвоночника доставили в больницу скорой медицинской помощи.