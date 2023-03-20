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Шварценеггер устал ждать помощи от властей и сам засыпал яму на дороге у дома. ВИДЕО

Экс-губернатор Калифорнии, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер лично ликвидировал дорожную яму, нервировавшую жителей лос-анджелесского района Брентвуд. Видео легендарный актер выложил на страницах в соцсетях, пишет 12 апреля The Mirror.

Видео: yandex.ru/video/preview

«После того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой в течение нескольких недель ломались автомобили и велосипеды, сегодня я вышел со своей командой и устранил ее. Я всегда говорю: давайте не будем ныть, давайте что-то с этим делать. Вот так», — приводит слова Шварценеггера news.drom.ru.

Шварценеггер и его помощники использовали для ремонта дороги упаковку холодного асфальта. По словам самого экс-губернатора, он ждал действий от властей в течение трех недель, но его терпение лопнуло: «Ты сам вынужден этим заниматься. Это просто безумие».

AP News сообщает, что в этом году руководство Лос-Анджелеса принимает беспрецедентные меры по борьбе с ямами и трещинами на дорогах. С начала года ремонтные бригады уже залатали почти 18 тысяч ям, еще пару тысяч предстоит заделать.