Сочи подвергся беспрецедентной по длительности атаке беспилотников

Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Изображение создано нейросетью

«Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — написал он в Telegram-канале.

Прошунин поручил работодателям по возможности разрешить остаться дома сотрудникам, воспитывающим детей до 12 лет.

По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов ВСУ над российскими регионами, включая Кубань. При падении обломков БПЛА пострадал житель Адлерского района. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты, пишет РИА Новости.

В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.