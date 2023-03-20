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Российский подросток напал с ножом на свою бабушку в ходе ссоры

В Тульской области подросток напал с ножом на свою бабушку в ходе ссоры. В суд направлено ходатайство о помещении подростка в психиатрический стационар для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Полиция задержала 16-летнего подростка, которого подозревают в нападении на бабушку. Ее нашли с множественными ножевыми ранениями. В настоящее время она находится в больнице, а внук направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает RuNews24 со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следствие считает, что внук поругался с бабушкой 18 апреля и нанес ей несколько ударов ножом, а потом убежал. Женщину обнаружил отчим подростка.