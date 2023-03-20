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Два беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке атаки военного объекта на территории региона.

«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», - написал глава региона в своем Telegram-rанале в среду, его слова приводит «Интерфакс».

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Он отметил, что реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.