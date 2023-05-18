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Быструю эволюцию вируса птичьего гриппа выявили учёные

Исследование, проведенное командой специалистов из детской больницы Святого Иуды в США совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), выявило быструю эволюцию вируса птичьего гриппа H5N1, что делает его более заразным, пишет журнал Nature Communications, отмечая необходимость вакцинации домашних птиц для предотвращения распространения этого вируса.

В прошлом вспышки птичьего гриппа, вызванные вирусом H5N1, обычно происходили сезонно. Однако исследователи отмечают, что после 2021 года произошли изменения, в результате которых H5N1 стал более заразным. Вспышки заболевания теперь происходят каждый год и охватывают новые территории, приводя к массовой гибели диких и домашних птиц, сообщает RuNews24.

Также исследования ученых показали огромное количество вирусных частиц в мозге животных после инфицирования, что говорит о серьезных последствиях, вызванных новыми штаммами. Такая быстрая изменчивость вируса указывает на его способность приобретать новые генетические черты и увеличивать риск заражения человека.

Кроме того, исследование еще выявило заражение хорьков, что может быть еще одним тревожным сигналом.

В то же время случаи заражения человека птичьим гриппом на данный момент редки, и риск инфицирования остается низким. При этом для того, чтобы адаптироваться к заражению человека, вирусу достаточно нескольких незначительных изменений в одном из его белков.