В Финляндии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет и сократить размер пособий

Министерство финансов Финляндии предложило провести в стране масштабную реформу соцобеспечения, урезав государственные услуги и пособия и повысив возраст выхода на пенсию до 70 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представленный ведомством проект реформ.

Предложенные меры обосновываются необходимостью остановить рост государственного долга и снизить его отношение к валовому внутреннему продукту. По утверждению министерства, это позволит сохранить основы социального государства. Предложения, которые должны улучшить баланс госбюджета на 8-11 миллиардов евро, предусматривают сокращение расходов, повышение налогов и структурные реформы, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предлагается принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

Наибольшие возможности для экономии ведомство видит в здравоохранении, социальной сфере и образовании, пишет ТАСС. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг и сети учреждений, по оценке чиновников, позволит сэкономить сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тысяч человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты может добавить еще около 10 тысяч работающих лиц, говорится в документе.