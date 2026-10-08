 
В России и мире

В Финляндии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет и сократить размер пособий

0

Министерство финансов Финляндии предложило провести в стране масштабную реформу соцобеспечения, урезав государственные услуги и пособия и повысив возраст выхода на пенсию до 70 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представленный ведомством проект реформ.

Предложенные меры обосновываются необходимостью остановить рост государственного долга и снизить его отношение к валовому внутреннему продукту. По утверждению министерства, это позволит сохранить основы социального государства. Предложения, которые должны улучшить баланс госбюджета на 8-11 миллиардов евро, предусматривают сокращение расходов, повышение налогов и структурные реформы, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предлагается принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

Наибольшие возможности для экономии ведомство видит в здравоохранении, социальной сфере и образовании, пишет ТАСС. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг и сети учреждений, по оценке чиновников, позволит сэкономить сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тысяч человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты может добавить еще около 10 тысяч работающих лиц, говорится в документе. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026