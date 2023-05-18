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Полеты агродронов на высоте до 150 метров могут разрешить в России

Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров - такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом - высота полетов агродронов не больше 150 метров» , - рассказала Абрамченко.

По ее словам, «если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено».

«Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение», - заключила Абрамченко.