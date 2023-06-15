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В России умерла 17-летняя девушка, выпив подаренный мамой «Мохито»

17-летняя девушка в Пензенской области отравилась суррогатным алкогольным напитком «Мохито», который приобрела ее мать.

По данным следователей, женщина купила две бутылки спиртного по поводу дня рождения подруги своей дочери. В ходе застолья девушка выпила напиток и уже после возвращения домой почувствовала себя плохо. Мать оперативно вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали отравление метанолом. В реанимации специалисты местной больницы делали все возможное для спасения подростка. Несмотря на их усилия, девушка скончалась вечером 17 июня, пишет RuNews24.

СК РФ по Пензенской области инициировал расследование. В магазине, реализовавшем товар, дали показания, что партия суррогатного алкоголя была приобретена у самарского производителя ООО «АНДИ», связанного с брендом «Мистер Сидр».

Напомним, Минздрав РФ официально подтвердил 8 июня информацию об отравлении напитком «Мистер Сидр» 101 человека.

Ранее сообщалось, что Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции.