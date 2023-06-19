Общество

В России предложили установить минимальную цену на сидр

Российская Национальная ассоциация производителей традиционного сидра предложила установить минимальную розничную цену на этот напиток, чтобы бороться с производителями контрафактной продукции.

Ранее в июне стало известно о массовых отравлениях суррогатным сидром в разных регионах России. По данным Минздрава РФ на 17 июня, им отравился 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области, пишут «Ведомости».

«Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток», - сообщает издание со ссылкой на письмо ассоциации президенту РФ Владимиру Путину, подписи под которым поставили 40 компаний.

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По данным экспертов, установленная минимальная цена могла бы привести к тому, что производителям стало бы невыгодно продавать контрафактную продукцию. Так, производители некачественного сидра не смогут продавать свою продукцию ниже установленной цены, а потребители, в свою очередь, сделают выбор в пользу более известного и качественного продукта. При этом представитель Минфина заявил газете, что в министерстве считают такую меру борьбы с нелегальным товаром эффективной.

Один из директоров компании по производству сидра Елена Тюкина заявила газете, что считает приемлемой МРЦ 150 рублей за литр.