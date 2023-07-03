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Умер писатель Милан Кундера

Во Франции в возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Об этом телеканалу CTK сообщила представитель Моравской государственной библиотеки (МЗК) в Брно Анна Мразова.

Кундера родился 1 апреля 1929 года в Брно. Он начинал как поэт, а первый свой роман - «Шутку» - опубликовал в 1967 году. Он был известен участием в событиях Пражской весны 1968 года, за что его в 1970 году исключили из Коммунистической партии (в первый раз его исключали в 1956 году, но он затем вернулся в ряды коммунистов), пишет «Интерфакс».

С 1975 года Кундера жил во Франции, а в 1981 году тогдашний президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское гражданство. С 1990-х годов Кундера писал по-французски.

Известны его романы «Невыносимая легкость бытия», «Книга смеха и забвения», «Бессмертие», сборник рассказов «Нелепая любовь».