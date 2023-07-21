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Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину

Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину. Мужчина в 2009 году привез в свой дом в поселке Смолино в Челябинске женщину под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года. Потерпевшая смогла сбежать после того, как его доставили в лечебное учреждение, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщал источник в правоохранительных органах региона, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. В заявлении указывалось, что с 2009 года по 30 июля 2023 года в доме на улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину - в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции, пишет РИА Новости.