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Роспотребнадзор снова не нашел безопасных для купания мест в Петербурге

В Петербурге снова не оказалось водоемов, пригодных для купания. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства, по данным на понедельник, отобрали 290 проб воды. Ни один из 24 водоемов Северной столицы не соответствует санитарным нормам. Такая же ситуация была и на прошлой неделе, пишет FlashNord.

В Роспотребнадзоре отметили, что купание в такой воде грозит различными заболеваниями, в том числе острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А.