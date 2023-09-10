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Главу Росавиации Александра Нерадько могут отправить в отставку

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время, решение принято на уровне правительства РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одну из авиакомпаний и два высокопоставленных источника в Минтрансе. По их информации, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников утверждает, что это может произойти 15 сентября.

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

На пост нового руководителя федерального агентства министру транспорта Виталию Савельеву на рассмотрение предлагались кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и экс-замглавы Росавиации Олега Сторчевого, указал источник в Минтрансе. В списке могут быть и другие кандидатуры, отметил один из собеседников.

Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого с 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым заместителем министра транспорта России, в 2004-м — руководителем Ространснадзора, в 2005-м — руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

В мае 2022 года Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Источник, близкий к Минтрансу, рассказывал, что выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. В этот же день сообщалось, что глава Минтранса предлагал Нерадько покинуть свой пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора Госкорпорации по ОрВД.