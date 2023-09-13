Общество

У летающих в Псков перевозчиков ощущается дефицит самолетов — Михаил Ведерников

У авиаперевозчиков, которые работают с Международным аэропортом Псков имени княгини Ольги, сейчас ощущается дефицит воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы идем к увеличению пассажиропотока до полумиллиона в год. У нас это получается, потому что в этом году мы перевезли уже 103 тысяч пассажиров и на заданную цифру в 150 тысяч мы выходим. Мы планируем расширение маршрутной сетки и увеличение рейсов на Москву. Я очень хочу и все для этого сделаю, чтобы у нас было два рейса в день: утром и вечером. Проблема сейчас в том, что у перевозчиков ощущается дефицит воздушных судов», - сказал Михаил Ведерников ТАСС.

Глава региона отметил, что средства в областном бюджете на субсидирование авиаперевозок закладываются и из года в год увеличиваются.

«На следующий год, наверное, будет порядка 160–170 млн рублей. Что касается строительства терминала в аэропорту: с проектом вместе с руководством порта нашего партнера мы определились. Как только пассажиропоток превысит 250 тысяч человек, приступим к строительству», - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что часть авиарейсов по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград и в обратном направлении отменяют из-за нехватки самолетов.