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Росстат сообщил о снижении естественной убыли населения

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июле 2023 года сократилась на 26% в годовом исчислении и составила 297,3 тысячи человек против 401,6 тысячи человек годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Число родившихся в январе-июле 2023 года снизилось на 3% - до 726,6 тысячи детей с 749,2 тысячи за семь месяцев 2022 года.

Число умерших в стране за январь-июль 2023 года сократилось на 11% - до 1 023,9 тысячи человек с 1 150,8 тысячи человек за аналогичный период 2022 года.