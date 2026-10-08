В России нашли человека со 100 ипотечными кредитами

Инвестор в области недвижимости в РФ оформил более 100 ипотечных кредитов для покупки апартаментов. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Один человек с хорошим первоначальным взносом оформлял более 100 ипотечных кредитов для покупки апартаментов в банке, в котором можно было оформить кредит в счет будущих арендных платежей, поэтому подтверждать доход не потребовалось. Что касается льготных кредитов, то когда не было ограничений на "одна ипотека в одни руки", оформляли до 8-10 льготных кредитов», - отметила Татьяна Решетникова.

Директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин вспомнил случай с 26 кредитами на одного ипотечного заемщика. Такой результат зафиксирован Счетной палатой России по итогам аудиторской проверки в 2024 году. Банки предоставили эти займы в рамках различных госпрограмм. До декабря 2023 года свыше 115 тысяч россиян оформили два и более льготных кредита в инвестиционных целях. Впоследствии правительство значительно скорректировало принципы субсидирования займов, учтя негативный опыт.

«Теперь меры поддержки носят адресный характер и направлены исключительно на решение жилищного вопроса. Сейчас действует принцип "не более одного льготного кредита в одни руки". Более того, с февраля 2026 года разрешено оформление лишь одной семейной ипотеки на обоих супругов», - отметил Дмитрий Проскурин.

В то же время законодательных ограничений по числу рыночных жилищных кредитов нет, добавил эксперт. Большинство банков самостоятельно устанавливают ограничения, как правило, до трех выдач в год и до пяти действующих займов одновременно. Тем не менее клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и значительными накоплениями могут рассчитывать на особые условия. Это связано с тем, что они не входят в число высокорискованных заемщиков и обычно гасят ипотеку в сжатые сроки.

На практике максимальное число ипотек определяет финансовое положение заемщика и его показатель долговой нагрузки, отметил в беседе с ТАСС совладелец агентства Dolgov PRO Михаил Долгов.

«Банк складывает платежи по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам, рассрочкам и кредитным картам и сопоставляет их с доходом клиента. При показателе долговой нагрузки (ПДН) до 40-50% вероятность получить следующую ипотеку сохраняется высокой. После 50% банки относятся к заявке заметно осторожнее, а при нагрузке выше 80% получить еще один крупный кредит крайне сложно», - сказал Михаил Долгов.

Во втором квартале 2026 года на заемщиков с ПДН выше 80% пришлось менее 4% выдач жилищных кредитов, добавил эксперт.