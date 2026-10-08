«Отделались малой кровью»: Нефть горела в Черном море после атаки на танкер

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря, сообщил Минтранс России. Экипаж судна из 23 граждан Индии спасли. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером», — добавили в ведомстве.

В министерстве заверили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.

Ранее глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей не находиться долго на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях. Пляжи временно закрыли. Он также сообщил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе не представляет угрозы для здоровья.

Позже стало известны, что меры для ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море были приняты очень оперативно и эффективно, что называется, «отделались малой кровью». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас танкер буксируется дальше, и все меры приняты. Все меры приняты очень оперативно, очень эффективно. Что называется, "отделались малой кровью"», - сказал Дмитрий Песков журналистам.