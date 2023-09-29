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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга полностью закрыли из-за ухудшения погоды. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыли в 11:30. Это нужно, чтобы избежать подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений, пишет FlashNord.

«Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Санкт-Петербургу остановлено», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.