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Россиянин с ножом отобрал у ребенка смартфон и 100 рублей

23-летнего жителя Калуги привлекли к уголовной ответственности за разбойное нападение на ребенка с угрозой применения насилия и оружия, сообщает городская прокуратура.

В мае у Тульского переулка в Калуге 23-летний вооруженный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему деньги и смартфон. Ребенок, опасаясь за свою жизнь, передал разбойнику мобильный телефон и 100 рублей, пишет Kaluga-poisk.

Суд приговорил калужанина к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.