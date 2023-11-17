В России и мире

В Южной Корее запретят поедание собак

В Южной Корее планируют до конца года принять закон, запрещающий потреблять в пищу мясо собак. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает «МК».

Представители правящей партии «Гражданская сила» поддержали инициативу оппозиции по введению полного запрета на потребление мяса собак. Законодатели обсудят данный вопрос в ходе последней сессии парламента, которая завершится 9 декабря.

Ожидается, что власти окажут максимальную поддержку производителям собачьего мяса, чтобы они добровольно закрыли бизнес. Так, запланирован трехлетний льготный период и финансовая поддержка предприятий.

По данным правительства, сейчас в стране действуют 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где подают собачье мясо.