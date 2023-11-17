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Турист из Пскова лишился миллиона рублей в Карелии

34-летний турист из Пскова лишился миллиона рублей в Петрозаводске, сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Карелия.

Мошенники сообщили мужчине, что кто-то оформил на его имя кредит и вынудили взять в банке 1 000 000 рублей. Впоследствии он перевел деньги на сторонние счета: потерпевшего убедили, что они зарегистрированы на него.

Аналогичным образом были похищены деньги у 73-летней петрозаводчанки и 57-летней жительницы Костомукши. Одна из них перевела неизвестным 400 000 рублей, другая – 230 000 рублей.