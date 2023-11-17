Прокуратура проводит проверку по факту избиения школьника в российской школе

Прокуратура проводит проверку по факту избиения учащегося школы №13 двумя детьми в Калуге. Видеозапись инцидента попала в Сеть.
На место выехала уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева вместе с инспектором по правам несовершеннолетних, пишет kaluga-poisk.ru.
«Такое агрессивное поведение, конечно, недопустимо. И родители должны следить за поведением своих детей. О результатах выезда напишу дополнительно», - ответила омбудсмен.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.