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Прокуратура проводит проверку по факту избиения школьника в российской школе

Прокуратура проводит проверку по факту избиения учащегося школы №13 двумя детьми в Калуге. Видеозапись инцидента попала в Сеть.

На место выехала уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева вместе с инспектором по правам несовершеннолетних, пишет kaluga-poisk.ru.

«Такое агрессивное поведение, конечно, недопустимо. И родители должны следить за поведением своих детей. О результатах выезда напишу дополнительно», - ответила омбудсмен.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.