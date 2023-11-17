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Новый вирус-мутант выявили в Китае

Очередной крайне заразный вирус-мутант выявили в Китае, в сутки госпитализируют порядка семи тысяч людей, пишет журнал ProMED.

Среди симптомов китайские медики выявляют высокую температуру, озноб, а также образование узелков в легких, при этом кашля не наблюдается. Изначально этот вирус захватил детей — первые симптомы появлялись исключительно у них. Позже заболевание мутировало, утверждают медики. За последние пять дней его начали обнаруживать и у взрослых, сообщает «Вечерняя Москва».

В результате всем медучреждениям Китая приказали увеличить количество рабочих часов, а больницы в Пекине и Ляонине оказались переполнены. Также местные школы отменили занятия на неопределенный срок.

Профессор института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу заявил, что заболевание могло быть вызвано различными респираторными патогенами, среди которых такие как РСВ или грипп. Кроме того, профессор не исключает участия бактерии Mycoplasma pneumoniae, которая скапливается в легких и вызывает воспаление или трахеобронхит.