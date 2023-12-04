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Здание Консерватории горит в центре Петербурга

Сильный пожар начался в здании Консерватории, закрытом на реконструкцию, в центре Санкт-Петербурга днём 6 декабря. Огонь видно в окнах с первого по четвертый этажи.

Фото здесь и далее: «Фонтанка»

По данным «Фонтанки», причина возгорания неясна, возможно, загорелись леса. Информации о том, если ли пострадавшие, не поступало.

Пользователи «Яндекс.Карт» сообщают, что движение на улице Декабристов перекрыто из-за пожара. На улицах Декабристов и Глинки плотные пробки.

В городском ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что горит на первом этаже здания на Театральной площади, 3. Людей эвакуировали, площадь пожара уточняется.

Консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова — один из главных городских долгостроев. Здание находится на реконструкции. Планировалось, что реставрация памятника будет завершена в 2019 году. Помещения опустели ещё в 2014 году — консерватория переехала на Глинки, 2. С подрядчиками зданию на Театральной не везло. Они менялись, контракты расторгали. Работы сдвинулись с места в 2020 году, когда на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Реставрацию он комментировал и в августе этого года. Предполагается, что ее завершат в 2024 году. Работы ведет московский «Политехстрой».