Безэкипажный катер доставил избирательные бюллетени на Валаам

Безэкипажный катер (БЭК) Госкорпорации Ростех при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавалы до острова, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Накануне рейса безэкипажный катер был протестирован на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани Валаамского монастыря. На острове зарегистрировано более 140 избирателей.

«Первый безэкипажный рейс на Валаам выполнен штатно. Устойчивую связь БЭКа с береговым оператором в реальном времени обеспечивал беспилотник-ретранслятор "Суперкам", также разработанный и выпускаемый предприятием Ростеха. Подтверждены устойчивость и ходовые качества катера — надводный дрон отработал при волнении в три балла. Сейчас испытания БЭКов этого типа проходят в нескольких областях страны. В перспективе планируется распространить применение беспилотных морских катеров на регионы России, где есть труднодоступные районы», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Длина БЭКа — около семи метров. Катер имеет дальность хода до одной тысячи километров с грузом до одной тонны. Его крейсерская скорость — до 40 узлов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут 18-20 сентября.