Безэкипажный катер доставил избирательные бюллетени на Валаам

Безэкипажный катер (БЭК) Госкорпорации Ростех при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавалы до острова, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех
Накануне рейса безэкипажный катер был протестирован на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани Валаамского монастыря. На острове зарегистрировано более 140 избирателей.
Длина БЭКа — около семи метров. Катер имеет дальность хода до одной тысячи километров с грузом до одной тонны. Его крейсерская скорость — до 40 узлов.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут 18-20 сентября.