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Россиянин изменил жене и приставил нож к горлу дочери

Калужанин изменил жене и приставил нож к горлу дочери, по данному факту в Калуге возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

По предварительным данным, 63-летний калужанин находился дома со своей любовницей, когда в квартиру вернулась его супруга и застала пару. Покинув жилье, жена позвонила дочери, рассказала о ситуации и попросила приехать. Чтобы поддержать мать, калужанка приехала к ней с мужем, а затем поднялась в квартиру, где по-прежнему оставалась гостья. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого отец заступился за свою подругу и стал ругаться с дочерью. Он схватил нож и приставил его к горлу дочери, угрожая убить. Супруг калужанки смог разнять их, добиться ухода и вызвал полицию, пишет Kaluga-poisk.ru.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование. Согласно законодательству, санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.