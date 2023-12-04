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Алла Пугачева оставила псковским пограничникам автографы на память

Известную советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву около часа опрашивали пограничники во время её кратковременного возвращения в Россию 2 ноября — уточняли цели приезда, срок и прочее, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Mash

По информации Telegram-канала, во время прохода таможни в Псковской области к Алле Пугачевой появились вопросы — её попросили пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате. Певица была вежлива, но сильно переживала, что её не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжёлая — и в ментальном, и в материальном смыслах. А также — как поживают её дети и супруг.

После — достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и отдала пограничникам на память. На следующий день прибыла в свой замок в деревне Грязь, чтобы решить вопрос с недвижимостью и записать три трека о любви к мужу, к семье и в целом. 5 ноября Пугачёва уехала.