Из скандального приюта «Остров надежды» забрали около тысячи животных

Эвакуацию собак из нелегального приюта «Остров надежды» завершили в Калужской области. Последних животных вывезли волонтёры, о закрытии сообщила блогер Анастасия Рязанова, которая одна из первых сделала публичной информацию о горе-приюте.

Фото: Анастасия Рязанова / «ВКонтакте»

История «Острова надежды» получила огласку в начале октября, когда волонтёры опубликовали видео с истощёнными больными собаками, содержавшимися в тесных клетках и грязных вольерах. По разным оценкам, на территории приюта находились около тысячи животных. Отлов осложнялся тем, что испуганные собаки прятались в норах и под полами вольеров.

Волонтёр Оксана Новицкая сообщила, что за три недели из «Острова надежды» удалось спасти около тысячи собак и кошек. В операции участвовали волонтёры, блогеры и неравнодушные жители со всей России. К спасению животных присоединилась вся Калуга, помощь поступала из Луганска, Адыгеи, Москвы и Московской области, Брянска, Тулы и других городов.

Люди вывозили питомцев, помогали с лечением и поиском новых хозяев, привозили корм, воду, лекарства и другие необходимые вещи. Волонтёров, которые работали до поздней ночи, поддерживали и едой: им ежедневно привозили пиццу и горячие обеды. Оксана Новицкая поблагодарила всех, кто участвовал в спасательной операции, а также приюты и людей, принявших животных. Однако, подчеркнула она, помощь по-прежнему нужна.

Больше всего животных принял калужский приют «Счастье в дом» - около 300 собак. Более 50 питомцев отправили на передержки при поддержке фонда «Ника», ещё 44 забрал приют «Душа бродяги». Остальных распределили между волонтёрами и небольшими частными приютами в разных городах России.

Основательница «Острова надежды» скрывается от следствия. Помимо обстоятельств содержания животных, её проверяют на возможное мошенничество, пишет Kaluga-poisk.ru.

Ранее сообщалось, что в Гдовском муниципальном округе полиция 30 октября изымет животных у нерадивых хозяев.