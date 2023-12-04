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Популярный российский исполнитель пропал после заявления о завершении карьеры

Известный российский певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) пропал после того, как заявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на руководителя основанного артистом лейбла Rocket Records Михаил Хавкин.

«Юрий не выходит на связь уже три дня — ни лейбл, ни друзья не могут с ним связаться, хотя обычно время его ответа составляет 5-10 минут. Даже поздравление с днем рождения, который был 21 декабря, в мессенджерах доставлено не было», — рассказал Михаил Хавкин.

Руководитель лейбла также добавил, что команде пришлось самостоятельно публиковать анонсы нового альбома исполнителя в социальных сетях, хотя ранее этим всегда занимался Юрий Киселев.

Как отмечает «Лента.ру», ранее ЮрКисс пообещал завершить карьеру после выпуска своего первого и последнего альбома.