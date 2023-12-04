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Суд арестовал маньяка в Москве за убийство двух работниц сферы интим-услуг

Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля Алексея Варанкина по делу о двойном убийстве, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Фото: Telegram-канал 112

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ее слова РИА Новости.

Обвиняемый отправится в СИЗО как минимум до 24 февраля следующего года.

Согласно сообщениям Следственного комитета и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в следующую ночь в квартире дома на Мукомольном проезде он умертвил тем же способом 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, и он сознался в обоих убийствах.

Отмечается, что погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин на принудительное лечение: экспертиза показала, что он психически болен.