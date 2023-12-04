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В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба городского правительства.

«По информации Росгидрометцентра, с 12:00 1 января до 12:00 3 января 2024 года на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе, а водителей - при управлении транспортом, пишет ТАСС.

По данным Северо-Западного УГМС, с 1 по 5 января в Санкт-Петербурге ожидается аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха составит -14...-20 градусов, что на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Днем 3 января синоптики прогнозируют похолодание до -24 градусов. По Ленинградской области в указанный период также ожидаются аномальные холода до -30 градусов в ночные часы.

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Напомним, в Псковской области также ожидаются 20-градусные морозы.