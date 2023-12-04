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Около 100 избыточных административных процедур в строительстве сократило правительство РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов еще на 89 позиций – с 696 до 607. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Фото: пресс-служба правительства России

Например, из перечня исключен ряд документов, которые застройщики и технические заказчики предоставляли при подключении объектов к инженерным сетям; несколько документов, сведений и материалов, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия.

Кроме того, сокращены процедуры при проведении историко-культурной экспертизы и выдаче разрешений на допуск энергоустановок в эксплуатацию.

Решение позволит ускорить возведение важных для граждан объектов и уменьшить издержки застройщиков при сохранении контроля за качеством строительства.

В целом в 2023 году перечень уменьшился на 144 позиции. Благодаря этому инвестиционно-строительный цикл сократился с 1574 до 1300 дней.