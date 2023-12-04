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Площадь льда на Балтике превышает показатели в четыре раза заявили в Финляндии

Площадь ледового покрова в Балтийском море превышает обычные показатели примерно в четыре раза, ранее подобное наблюдалось зимой 2011 и 2010 годов. Об этом сообщает Финский метеорологический институт.

Первый лед на ледовых картах Финского метеорологического института в районе Торнио в бассейне Ботнического залива появился в конце октября, немного раньше обычного. Сейчас весь Ботнический залив полностью замерз, немного раньше срока, обычно это случается в конце января, пишет ТАСС.

Площадь поверхности ледового покрова во всем Балтийском море также велика: за последние 15 лет льда в это время было больше только две зимы подряд - в 2011 и 2010 годах. По сравнению со средней ситуацией площадь льда сейчас примерно в четыре раза больше.

Финский метеорологический институт ежедневно публикует ледовую карту, охватывающую все Балтийское море, пока лед не растает. Ледовая карта составляется совместно со Шведским метеорологическим институтом SMHI.