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Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» и «Брата 2» Константин Желдин

Скончался один из старейших актеров России Константин Желдин. Об этом в четверг, 4 января, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источник в театре «Около дома Станиславского». Артист скончался на 91-м году жизни. Причина смерти не называется.

Константин Желдин родился в 1933 году. Был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР. Как отмечает НТВ, до последних дней он выходил на сцену театра «Около дома Станиславского». Также играл в Театре на Малой Бронной и Театре на Таганке.

Кроме того, Константин Желдин был известен по ролям следователя гестапо Холтоффа из советского сериала «Семнадцать мгновений весны», таксиста из фильма «Брат 2», главного оценщика Гохрана Пожамчи из «Исаева», бандита Штехеля из «Ликвидации», а также другим кинофильмам и сериалам.

Фото: ntv.ru