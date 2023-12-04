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В Москве появился светофор с системой распознавания лиц

Руководитель московского управления ГИБДД Александр Быков сообщил, что в столице состоялись испытания светофора, оснащенного системой фиксации лиц. По его словам, тест по выявлению пешеходов-нарушителей провели на Бережковской набережной, передает «МК».

Глава автоинспекции отметил, что «фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора». Он указал, что при нарушении ПДД пешеходом его изображение появляется на табло, размещенном «рядом с местом нарушения». При этом Александр Быков подчеркнул, что система не идентифицирует личность нарушителя.

По мнению руководителя автоинспекции, для успешного «привлечения пешеходов к административной ответственности» ГИБДД должны получить биометрию «всех граждан», а для этого сдача биометрических данных должна стать «обязанностью, а не правом». В этой связи он предложил изменить КоАП и законодательство, регулирующее использование персональных данных.