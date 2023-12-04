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Путин рассказал об отмене своей поездки в Якутию из-за нелетной погоды

Президент РФ Владимир Путин планировал поездку не только на Чукотку, но и в Якутию, однако ее пришлось отменить из-за плохой погоды. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с представителями общественности Чукотки, отвечая на вопрос о специфике транспортных проблем региона.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно», - цитирует его ТАСС.

«Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить. Сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах», - добавил он.