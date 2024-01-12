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Рысь забралась на территорию детсада в Череповце

Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов в своем Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Telegram-канал мэра Череповца Вадима Германова

Дикое животное заметили на территории детского сада №119. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали охотоведов.

«Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», - приводит слова Германова РИА Новости.

Он напомнил, что при встрече с дикими животными не следует приближаться к ним и ловить их самостоятельно, а необходимо звонить спасателям.