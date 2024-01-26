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Очередь фур из Эстонии образовалась на границе в Псковской области

Очередь на въезд из Эстонии в Россию через участок государственной границы в Псковской области, где расположен пункт пропуска «Куничина Гора», впервые образовалась с начала 2024 года. В настоящее время прохождения границы ожидают 18 большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

«"Куничина гора", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС [автотранспортных средств] перед пунктом пропуска - 18», - сообщается на сайте ФТС. При этом в начале 2024 года и до настоящего момента очередь из автомобилей, в том числе грузовиков, на этом участке границы отсутствовала.

Весной 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В 2023 году ФТС отмечала, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах, пишет ТАСС.