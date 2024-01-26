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Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов

Президент РФ Владимир Путин попросил региональные власти заранее планировать территории для развития и строительства кампусов вузов, пишет РИА Новости.

«Я обращаю внимание всех присутствующих коллег на совещании: заранее при планировании соответствующих проектов имейте в виду, что это было бы очень полезно и для развития вуза, и всего, что связано с вузом, и функционированием населенного пункта... Заранее нужно об этом подумать, чтобы рядом с таким пространством современным и перспективным не возникло что-то такое, что будет мешать развитию. Наоборот нужно создавать там условия для развития и города и вуза», - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ, где вице-премьер Марат Хуснуллин попросил поручить правительству и регионам посмотреть максимально эффективное использование земельных участков при строительстве.

Ранее Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина не «жадничать» прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как МГТУ имени Н.Э. Баумана.