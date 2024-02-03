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Эстония вынуждает бизнес отказаться от работы с Россией, заявили в посольстве

Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая отказаться от кооперации с РФ даже в не попавших под рестрикции отраслях, заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

«Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и её международную "изоляцию", эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов, вынуждая их отказываться от взаимовыгодной кооперации с партнёрами из нашей страны даже в не попавших под рестрикции отраслях», - цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, это привело не только к значительному сокращению объемов двусторонней торговли (по предварительным данным, в 2023 году не превысили 700 миллионов евро, в 2022 году – 2,56 миллиарда евро), но и внесло значительный вклад в углубление социально-экономического кризиса в республике – к концу 2023 года ВВП Эстонии сократился на 3,5%, безработица увеличилась до 8%, в абсолютной нищете проживало свыше 50 тысяч человек.

«Без сырья из России, по сути, на грань выживания поставлена деревообрабатывающая промышленность. На 60% по сравнению с показателями до введения антироссийских ограничений сократился объём грузоперевозок по железным дорогам Эстонии, почти на 40% – перевалки товаров через местные порты. Продолжается спад в промышленном производстве, пищевой и обрабатывающей промышленности. Неутешительны прогнозы специалистов и на 2024 год», - отметил Салимуллин.

Он сообщил, что «особый цинизм этой ситуации придаёт тот факт, что некоторые представители руководства Эстонии, громогласно заявляя о недопустимости ведения бизнеса с Россией, оказывается, сами участвовали в нём».

«Неудивительно, что в подобных условиях местные предприниматели продолжают сотрудничать с контрагентами из нашей страны, которая по итогам года сохранила за собой лидирующее место в списке ведущих экспортных партнёров Эстонии за пределами Евросоюза», - сообщил временный поверенный в делах РФ в Эстонии.

По его словам, «продолжает пользоваться популярностью и российский сжиженный природный газ, который, правда, для конечных эстонских пользователей стал заметно дороже в силу того, что теперь поступает сюда через посредников в соседних европейских странах, словом, эстонцы сами себя наказывают».