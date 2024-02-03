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В России и мире

Через несколько десятилетий возможно замерзание Европы, заявили ученые

10.02.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Климатологи провели сложное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире, вызвав климатический хаос.

Предполагается, что за несколько десятилетий температура в северо-западной Европе понизится на 9-27 градусов, при этом жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков и разрушит амазонские экосистемы. Ряд ученых предсказывает, что это вызовет нехватку продовольствия и питьевой воды во всем мире, пишет «Лента.ру».

AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Ранее считалось, что коллапс AMOC может произойти через несколько столетий.

Причиной является глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды из-за таяния льда в Гренландии, замедляя циркуляцию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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