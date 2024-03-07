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Укрепления на границе с Псковской областью возводят в Латвии

В Латвии завершены первые из запланированных работ по укреплению границы с Россией и Белоруссией – возведены заграждения на четырех пограничных пунктах, передает интернет-издание Delfi.

«Завершено размещение бетонных и песочных конструкций на четырех пограничных пунктах в Латвии в качестве первых мер плана по военному укреплению границы и антимобильности… Работы по возведению преград начались на пограничных пунктах в Гребнево (Убылинка) и Терехово (Бурачки) на границе с Россией, а также в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина) на границе с Беларусью», – говорится в публикации.

Добавим, автомобильный пункт пропуска Убылинка находится в Пыталовском муниципальном округе, а Бурачки - в Себежском районе.

Уточняется, что во вторник, 6 марта, кабинет министров Латвии утвердил план, который подразумевает укрепление восточной границы, на реализацию инициативы планируется потратить 303 миллиона евро. По приказу министра обороны Андриса Спрудса работы начались в тот же день.

«В Министерстве обороны подтвердили, что проведенные Национальными вооруженными силами во вторник действия выполнены в запланированном объеме. Согласно утвержденному правительством плану, работы по укреплению границы продолжаются», – приводит сообщение радио Sputnik.