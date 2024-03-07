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Обязательный курс «История религий России» введут в вузах

Модуль по «Истории религий России» будет включен во все направления подготовок в вузах РФ с сентября 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на советника департамента управления президента РФ по внутренней политике Павла Костылева.

По его словам, в форме учебного курса «История религий России» будет представлена на ряде социогуманитарных направлений подготовки, таких как история, философия, теология и религиоведение.

«Но и в виде отдельного модуля, конечно, должна интегрироваться в образовательные программы всех направлений подготовки», - отметил он.

Курс «История религии России» разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Типовая программа разработана профильными специалистами МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета и утверждена Минобрнауки в октябре прошлого года. На сегодняшний день проходит апробация нового учебного курса в 28 вузах России, напомнили в ведомстве.

По словам замглавы Минобрнауки Константина Могилевского, «История религий России» нацелена на адекватные и актуальные знания о религиозных традициях России в контексте «формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности».