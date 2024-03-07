В России и мире

Рецептурные препараты от диабета под видом БАД оказались в свободном доступе

В онлайн-торговле реализовывался рецептурный препарат под видом биологической активной добавки китайского производства. В свободной продаже оказался препарат с действующим веществом глибенкламидом, пишет «Известия».

Лекарства на его основе показаны для терапии сахарного диабета II типа. При этом на сайте торговой площадки в составе были отражены только гиалуроновая кислота и магний.

Законом предусмотрена административная или уголовная ответственность за нелегальную продажу рецептурных препаратов. За этим следит Росздравнадзор. В ведомстве сообщили, что на постоянной основе ведут мониторинг онлайн-продаж лекарств.

«На территории России сейчас заблокировано порядка 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами», — рассказали там.

В «Союзе профессиональных фармацевтических организаций» рассказали, что ассоциация неоднократно выступала за необходимость определения ответственности маркетплейсов за реализацию лекарств и участвовала в активном обсуждении нормативной базы при дистанционной торговле.

По мнению исполнительного директора организации Лилии Титовой, необходимо внести в законодательство изменения в отношении интернет-ресурсов, чтобы гарантировать безопасность реализуемых на них препаратов и БАДов.