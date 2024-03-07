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В Гааге образовался мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл»

Возле ворот посольства России в Нидерландах образовался стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл», посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

«Все выходные неравнодушные граждане и соотечественники несли к нашему посольству цветы и детские игрушки. Возле ворот образовался небольшой мемориал. Многие люди направляли искренние слова сочувствия на электронную почту дипмиссии. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушен и разделяет с нами эту боль», — сказал он.

Ранее МИД Нидерландов осудил теракт в «Крокус Сити Холл». Соболезнования выразили действующий премьер-министр Марк Рютте и другие члены правительства.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем российского общенационального траура. Посольство Нидерландов в Москве в знак солидарности приспустило флаг королевства, пишут «Известиям».