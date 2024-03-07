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Представители СОЦПРОФ приняли участие в фестивале «Кубок воссоединения»

Представители СОЦПРОФ приняли участие в фестивале «Кубок воссоединения» на базе Дворца культуры профсоюзов в Симферополе. Об этом сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Сергея Вострецова

Организаторами выступали крымские «Зеленые» и Русская община Крыма. Партнером выступило Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ. Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим в «Крокус Сити Холле», участникам СВО и Русской весны в Крыму.

По словам организаторам, данный турнир планируется проводить ежегодно. Уже в сегодняшнем фестивале приняли участие около 850 участников. Среди почетных гостей и представитель СОЦПРОФ – Акимов Олег, заместитель председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

