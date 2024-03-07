В России и мире

О рисках распространения холеры в России рассказал врач

Эпидемия холеры, о которой недавно предупредили в Роспотребнадзоре, не должна коснуться России, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в скором времени вероятно пандемическое распространение холеры.

«Холера не так опасна, как коронавирус, потому что не распространяется воздушно капельным путем. Но турбулентность населения, перемещения, нарушают устои жизни, нарушаю снабжение людей едой и водой, нарушают инженерные системы – а это основные причины возникновения желудочно-кишечных заболеваний», – рассказал Владислав Жемчугов.

По его словам, в России нет угрозы распространения холеры, поскольку с водой и канализацией в стране "все в порядке", однако южные регионы находятся в зоне риска.

«В летний период существуют некоторые трудности, особенно в южных регионах, где издревле холера существует... Если бы еще вакцина качественная была бы, какую производили в Советском союзе, вообще проблем не было бы», – отметил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения опровергла данные об угрозе новой пандемии, пишет радио Sputnik.